女生注意 美妝店明年起不提供免費塑膠袋

美妝店明年起不得提供免費購物塑膠袋了。環保署修塑膠袋管制法規，將「美妝店」納入新增管制對象，從明年1月1日起，寶雅POYA、美體小舖等美妝店，都不得提供免費塑膠袋。消費者如需提袋，可能得花1到2元購買。

環保署今預告「購物用塑膠袋限制使用對象」修正草案第二次版本，把「美妝店」也納入管制對象。去年草案首度預告時，國內塑膠袋管制對象從7類備被增加到14類，擴及飲料店、文具行、洗衣店、資訊設備業、藥局及藥妝店等。這次是在藥局與藥妝店這類中，再多納入美妝店。

其他法規修改部分，包括擴大塑膠袋管制材質，把PLA(生物可分解塑膠)也列入、取消購物用塑膠袋的0.06公釐厚度限制，讓業者自行選擇、授權各縣市政府可要求量販店、超市與超商業，只提供塑膠袋與垃圾專用袋的兩用合一袋。

(中時)