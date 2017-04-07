水田音樂會春系列 周日冬山鄉登場
「2017水田音樂會 春系列」，將在4月9日下午2時30分，在冬山鄉珍珠三路253號舉辦，蘭陽文教基金會及宜蘭縣政府文化局，邀請國家交響樂團副首席鄧皓敦及鋼琴家林慧英擔綱演出，邀請樂迷朋友來到水田音樂會。
鄧皓敦邀請畢業於紐約曼哈頓音樂院的鋼琴家林慧英共同演出，曲目精選巴哈、布拉姆斯、德布西等名家經典之作，曲目自巴洛克時期乃至近代。
蘭陽文教基金會副執行長張曜顯表示，基金會自2013年起辦理水田音樂會，造訪過壯圍鄉、礁溪鄉、冬山鄉、三星鄉、員山鄉，至今已累積邀請30多位音樂家，為在地民眾帶來20場精彩的音樂饗宴。
水田音樂會藝術總監傅永和表示，水田音樂會的型式並不是標新立異，反而是一種古老的方式，村民聚在一起，聽音樂家用樂器說故事。水田音樂會成功地將室內音樂會的規模移至戶外，而且是在風光明媚的宜蘭鄉間，音樂家以更輕鬆的方式介紹曲目的背景或音樂家的故事，讓古典音樂與聽眾更貼近。
(中時)
關鍵字：水田音樂會
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