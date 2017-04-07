彰濱秀傳醫院辦媽祖謁祖進香 美女護理師抬轎
彰濱秀傳醫院奉祀媽祖7日回鹿港天后宮謁祖進香，白袍醫師、女護理師組成獨步全台的抬轎進香隊伍，沿途吸睛，吸引信徒、病患紛紛來鑽轎腳，院方也大方將供品分送給低收入戶，發揮媽姐大慈大悲，晚間謝神盛宴邀明華園演大戲，同沾媽祖聖誕法喜。
彰濱秀傳紀念醫院從開始興建就奉祀鹿港天后宮分靈媽姐，媽祖護佑眾生健康，也是病患與家屬的信仰依靠，醫院年年舉辦媽祖謁祖進香，至今第10年，成了3月迎媽祖裡最特別的白袍進香團。
今天下午2時，秀傳醫療體系總裁黃明和、營運長黃靖媛、彰化秀傳醫院院長李佩淵、副院長許惠美、陳茂文等人帶領員工向媽祖行上香儀式並恭請媽祖上轎，一路熱鬧前進，信眾沿途虔誠膜拜、鑽轎腳，祈求媽祖庇佑，展現民眾「拜媽祖」的虔誠心。
彰濱媽祖遶境隊伍也吸引越來越多信徒追隨，伸港、線西等許多社區也來參加，今年88歲莊呂玉羨由女兒莊麗珍推著輪椅隨行，誠心感人，女兒說祈求媽祖保佑母親身體健康。
今年彰濱秀傳醫院擴大企業關懷，募集善心人士物資，將恭祝媽祖聖誕供品分送給鹿港、福興、伸港、線西的低收入戶，由各鄉鎮長或派代表來關懷傳遞，發揮媽祖慈悲大愛精神，院方並邀明華園晚間表演「鴨母王」大戲。
(中時)
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