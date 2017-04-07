看了照片感到心痛 川普下令攻擊敘利亞
敘利亞戰區孩童與毒氣接觸導致窒息，死前的最後畫面令人怵目驚心，也促使美國總統川普下令對敘利亞發射巡弋飛彈。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，全世界的人因為這些讓人心碎的畫面要求採取行動。美國白宮資深政府官員告訴CNN，川普總統因此做出困難的決定，那就是攻打涉嫌發動化武攻擊的敘利亞政府。
川普下令美軍對敘利亞1座空軍基地發射50多枚巡弋飛彈後，他今晚表示：「沒有任何一個上帝之子應該承受這種恐懼。」
4日在伊德利布（Idlib）的化武攻擊造成超過80人喪生，當中包括26名孩童。目前還不清楚這次攻擊使用何種神經毒劑。
如果使用的是2013年敘利亞首都大馬士革攻擊中的沙林毒氣，受害者可能不會迅速喪命。神經毒劑會造成控制呼吸的肌肉抽搐，並停止運作，使得身體功能無法受控，致人於死地只需數分鐘。
1名現場醫生談到他目睹受苦的悲慘畫面時，不禁潸然淚下。莊迪（Fares al-Jundi）告訴CNN，有一家人口吐白沫一同死去，醫院地板上躺著滿滿的傷者。
他說：「我從沒看過這樣的景象，難以用言語來形容。」（譯者：中央社陳昱婷）1060407
(中央社)
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