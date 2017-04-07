新華社：川普接受習近平訪陸邀請

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新華社報導，美國總統川普接受中國大陸國家主席習近平之邀，將訪問中國大陸。

備受矚目的「川習會」當地時間4月6日至7日在美國佛羅里達州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部會晤。

習近平6日下午抵達馬阿拉哥度假俱樂部後，新華社發布快訊稱，川普已接受習近平訪問中國大陸的邀請。

下一場中美領導人會晤大戲，可能會是5月「一帶一路」峰會前後，川普赴北京的「瀛台會」。1060407

習近平與第一夫人彭麗媛在美東時間6日下午抵達佛州棕櫚灘國際機場，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）夫婦前往迎接。

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習近平與身著黑色外套的彭麗媛在簡短軍禮歡迎儀式後，驅車前往下榻飯店「水棕櫚海灘度假村」（Eau Palm Beach Resort and Spa）。

數百名中國大陸僑胞著紅色衣帽，在飯店附近道路揮舞美中國旗，歡迎習近平到訪。法輪功、西藏與中國異見人士也在人群中持標語、喊口號，表達訴求。

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美國警方與特勤封鎖飯店附近道路，中方代表團成員陸續進入水棕櫚海灘度假村。

川普（Donald Trump）與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）約在中方代表團到達後1小時後抵達。美中第一家庭與代表團成員在

(中央社)