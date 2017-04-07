追思鄭南榕 林佳龍：守護自由人的價值

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今天是全國言論自由日，台中市政府舉辦一系列活動，台中市長林佳龍表示，盼紀念日活動讓大家珍惜得來不易的言論自由，並持續守護作為自由人的價值，勇敢堅定捍衛台灣前途。

林佳龍今天前往台中文學館參加言論自由日紀念會，台中市議員何明杰、何敏誠到場外，楊逵次子楊建及林獻堂孫媳婦林芳（女英）出席，全員集體沉思1分鐘；農村武裝青年樂團及昔日丘丘合唱團團長邱晨等人演唱紀念歌曲，共同緬懷、追念民主鬥士鄭南榕。

林佳龍表示，1989年黨外政論雜誌「自由時代」創辦人鄭南榕為追求言論自由，勇敢拒捕自焚殉難，市府前年訂定此日為言論自由日，去年中央政府也宣布此日為全國言論自由日。

市府透過人權文化季系列活動及紀錄片影展，追思緬懷鄭南榕及其他為言論自由奮鬥的前賢。

「焚而不毀，精神不死！」林佳龍指出，鄭南榕是行動的理想主義者，傳達言論自由的不可妥協，並以生命捍衛自由價值，言論自由得來不易，除感謝前人爭取外，後人也要更堅定捍衛每個人作為自由人應享有自由權利。1060407

(中央社)