林全：捍衛前輩用血汗換來的言論自由

行政院長林全今天表示，台灣人享有的言論自由跟人權保證，是無數前輩用血汗換來的，政府絕對會捍衛，不容許任何破壞。

林全下午出席「台灣言論自由之發展與挑戰」座談會，他致詞時表示，去年底行政院核定4月7日為言論自由日，紀念為爭取言論自由而自焚的鄭南榕。

林全表示，言論自由是重要的價值觀跟社會進步動力，背後代表思想的自由、沒有恐懼的自由，以及不同的意見可以有理性交換的制度，沒有言論自由的社會，人民不可能有獨立思考的能力。

林全說，此外最重要的，是如何實現言論自由。現在言論自由仍然會受到某些商業利益或政治勢力的影響，造成言論自由被限縮，有些是被迫的，有些則是自我限縮；也有很多言論自由被濫用的狀況，例如網路霸凌，就是對言論自由的妨害。

他說，希望每個人都成為理性現代的民主人，這是紀念鄭南榕之後的反省，及對社會最基本的期待，行政團隊也會持續努力，落實言論自由精神。

林全表示，台灣人享有的言論自由跟人權保證，是無數前輩用血汗換來的，政府絕對會捍衛，不容許任何破壞。1060407

(中央社)