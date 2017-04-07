美副總統彭斯將於16-18日訪問南韓

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南韓外交部今天表示，美國副總統彭斯（Mike Pence）將於16至18日訪問南韓。這是川普就任美國總統以來，訪韓的美國最高層官員。

彭斯將與南韓代總統黃教安舉行會談，就韓美同盟、北韓核問題及終端高空防衛系統部署等朝鮮半島核心議題交換意見。

南韓「亞洲經濟」報導，彭斯訪韓時期選擇在中美高峰會談（6-7日）之後，計畫將就韓美兩國對北韓政策的互助方案進行協商。

據報導，此前，美國國防部長馬提斯（James Mattis）2月到訪南韓，國務卿提勒森3月巡訪亞洲時也訪問南韓。美國副總統、國防部長和國務卿3個月間相繼訪問亞洲地區非比尋常。

對此，南韓外交部當局表示，這足以證明美國政府非常重視亞洲地區和北韓核威脅等問題。

報導引述南韓政府人士透露，北韓核問題六方會談中國代表團團長、中國外交部朝鮮半島事務特別代表武大偉將於11-13日訪問南韓。他將會晤南韓政府要員，以及總統大選候選人陣營、學術界和企業等領域人士。

同時，武大偉還將會晤六方會談南韓代表團團長、南韓外交部韓半島和平交涉本部長金烘均。

由於南韓將於5月9日提前舉行總統大選，武大偉還將會晤南韓共同民主黨大選候選人文在寅，以及選舉對策本部長宋永吉，以瞭解南韓大選情況。1060407

(中央社)