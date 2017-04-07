普悠瑪撞行人 北湖-湖口單線通行

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我要評比

台鐵說，今天下午3時25分，133次南港開往潮州普悠瑪自強號列車，在北湖-湖口間東線發生死傷事故，目前只能以西線單線通行，部分列車將受延誤。

台鐵說，已通知鐵路警察局處理，也在車站加強播音。1060407

(中央社)