川普下令攻擊敘利亞 俄批侵略
克里姆林宮發言人培斯科夫說，俄羅斯總統蒲亭認為，美國今天清晨以飛彈攻擊敘利亞空軍基地的舉動「是對一個主權國家的侵略」；伊朗也表態譴責美國。
俄羅斯多家通訊社報導，培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「蒲亭總統認為，美國這項以捏造的藉口攻擊敘利亞的行動是違反國際規範，對1個主權國家侵略的行為。」
法新社引述俄羅斯多家通訊社的報導，培斯科夫表示，美國總統川普（Donald Trump）下令轟炸敘利亞空軍基地進一步「嚴重傷害」了美俄關係。
培斯科夫指出：「華府這一作法對原本就處於可悲狀態的美俄關係造成嚴重傷害。」
與此同時，路透社和英國「每日星報」（Daily Star）報導，伊朗學生通訊社（Iranian Students News Agency，ISNA）引述伊國外交部發言人卡塞米（Bahram Qasemi）說，伊朗譴責美國這次「毀滅性和危險性」的攻擊行動。
卡塞米表示：「伊朗強烈譴責任何這類的單邊攻擊行動...這種作法只會增強敘利亞的恐怖主義分子的實力...並將導致敘利亞和該地區情勢更加複雜化。」（譯者：中央社周慧盈）1060407
(中央社)
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