習近平抵美 抗議人士冒險攔車

中國大陸國家主席習近平6日下午抵達美國佛羅里達州，沿路有歡迎隊伍，也有抗議人士冒著生命危險，企圖攔下習近平的車隊。

習近平當地時間6日下午約2時抵達美國佛羅里達州，和美國總統川普（Donald Trump）會面，車隊沿路經過歡迎及抗議人群。

英國廣播公司（BBC）的新聞畫面中，有大陸移民表示，人就在佛州，當然要來支持自己的祖國。也有法輪功成員拉著布條表示，雖然沒有人數優勢，但盡量和平表達自己的理念。

美國之音（VOA）報導，在抗議習近平到訪的人群中，已有3名抗議者被逮捕。

海外媒體博訊網發布的影片顯示，一些抗議人士不顧馬路上急駛的一輛輛轎車，突破警方的維安、奔跑穿越馬路，似乎是要冒著生命危險攔車，或至少為這些車隊製造行進障礙。

博訊網報導，數名旅美的大陸抗議人士被抓。其中有2人表示，雖然被抓，但美國警方還是講人權的，對他們很客氣，還提供飲食，登記完資料後就釋放他們。

中國大陸國家領導人出訪被抗議是常有的事。自由亞洲電台曾報導，習近平2015年9月赴美國是訪問，抵達美國西雅圖時，從機場到飯店都有示威抗議。1060407

(中央社)