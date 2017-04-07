習近平抵美 抗議人士冒險攔車
中國大陸國家主席習近平6日下午抵達美國佛羅里達州，沿路有歡迎隊伍，也有抗議人士冒著生命危險，企圖攔下習近平的車隊。
習近平當地時間6日下午約2時抵達美國佛羅里達州，和美國總統川普（Donald Trump）會面，車隊沿路經過歡迎及抗議人群。
英國廣播公司（BBC）的新聞畫面中，有大陸移民表示，人就在佛州，當然要來支持自己的祖國。也有法輪功成員拉著布條表示，雖然沒有人數優勢，但盡量和平表達自己的理念。
美國之音（VOA）報導，在抗議習近平到訪的人群中，已有3名抗議者被逮捕。
海外媒體博訊網發布的影片顯示，一些抗議人士不顧馬路上急駛的一輛輛轎車，突破警方的維安、奔跑穿越馬路，似乎是要冒著生命危險攔車，或至少為這些車隊製造行進障礙。
博訊網報導，數名旅美的大陸抗議人士被抓。其中有2人表示，雖然被抓，但美國警方還是講人權的，對他們很客氣，還提供飲食，登記完資料後就釋放他們。
中國大陸國家領導人出訪被抗議是常有的事。自由亞洲電台曾報導，習近平2015年9月赴美國是訪問，抵達美國西雅圖時，從機場到飯店都有示威抗議。1060407
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。