北加陸女殺前男友 新台幣逾21億交保

旅居北加聖馬提歐郡的中國大陸籍李姓女子，涉嫌殺害前男友且是兩個孩子生父的格林，她被關押近1年後獲得保釋，保釋金高達逾新台幣21億，在美國司法史上堪稱天價。

聖馬提歐郡（San Mateo County）地方檢察官威格斯達菲（Steve Wagstaffe）表示，31歲的李姓女子，疑夥同2個被告謀殺她的前男友格林（Keith Green），關押近1年後以3500萬美元交保。

李姓女子的律師卡爾（Geoffrey Carr）說，決定替他的當事人辦資產保釋，而依法資產保釋額度，必須是法官裁定交保額度的2倍，因此保釋金總額高達7000萬美元。

7000萬美元的保釋金，不僅創下聖馬提歐郡的交保紀錄，這個數字在美國司法史上也算數一數二；但威格斯達菲指出，這沒什麼大不了的，聖馬提歐是個富豪郡（wealthy county）。

據「洛杉磯時報」報導，考量嫌疑人有逃亡之虞，原本檢方要求不得交保但法官不同意，改提保釋金1億美元法官也回絕，最後敲定3500萬美元交保。威格斯達菲說，嫌疑人身家至少有1億至1億5000萬美元財力。

高額保釋雖然暫時免除牢獄之災，不過檢方仍懷疑李姓女子有逃亡風險，因此法官下令，她交保後必須遵守配戴電子監護設備，交出小孩與自己的護照，必須與機場保持100碼以上的距離等規定。

全案因監護權之爭埋下殺機，檢方說，李姓女子再結的新歡策動殺害格林的計畫，並找來非裔男子幫忙棄屍。李姓女子去年4月約孩子的父親到餐廳談判之後，他就失聯，5月流浪漢在101號公路附近發現死者屍體。1060407

(中央社)