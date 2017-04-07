杜特蒂下令占無人島 菲軍方：無島可占
菲律賓總統杜特蒂下令占領南海菲索區域內的無人島，菲律賓軍方今天矢言將執行總統指示，但問題是在這片範圍內，菲國已無島可占，只剩下一些沈在海面下的礁石。
菲律賓參謀總長安紐（Eduardo Ano）今天在三軍總部說，「這是總統的指示，我們會去執行它。」
但安紐指出，「南海菲索範圍內的8座島嶼，再加上仁愛礁，都已由我們的士兵佔領，我們將增派士兵並補強這些島礁上的設施。」
杜特蒂昨天在視察巴拉旺省一座軍營時，下令軍方占領菲國在南海聲索範圍內的所有無人島嶼，以彰顯管轄權。這番驚人之語引起國際媒體關注，擔心再次造成區域緊張。
菲國在南海索討200海里專屬經濟區，並已於2012年由當時的總統艾奎諾三世頒布行政命令，更名為「西菲律賓海」。
設於海牙的常設仲裁法院去年7月裁決，中國大陸的南海9段線在國際法下沒有效力，因此菲國專屬經濟區未與任何國家重疊，菲國在這個範圍內享有主權權利。
安紐說，事實上，除了菲國占領的8島1礁之外，其他島礁均已被中國、台灣及越南所占領，「雖然菲國專屬經濟區內有一些高潮時便沒入水中的地物，但如果我們要占領這些地物，就得先興建設施讓士兵們可以棲身。」
菲律賓在南海所占最大地物是中業島（Pag-Asa Island，菲稱希望島），上面有老舊飛機跑道、淨水廠、鎮公所、小診所以及學校等設施。1060407
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。