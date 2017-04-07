杜特蒂下令占無人島 菲軍方：無島可占

菲律賓總統杜特蒂下令占領南海菲索區域內的無人島，菲律賓軍方今天矢言將執行總統指示，但問題是在這片範圍內，菲國已無島可占，只剩下一些沈在海面下的礁石。

菲律賓參謀總長安紐（Eduardo Ano）今天在三軍總部說，「這是總統的指示，我們會去執行它。」

但安紐指出，「南海菲索範圍內的8座島嶼，再加上仁愛礁，都已由我們的士兵佔領，我們將增派士兵並補強這些島礁上的設施。」

杜特蒂昨天在視察巴拉旺省一座軍營時，下令軍方占領菲國在南海聲索範圍內的所有無人島嶼，以彰顯管轄權。這番驚人之語引起國際媒體關注，擔心再次造成區域緊張。

菲國在南海索討200海里專屬經濟區，並已於2012年由當時的總統艾奎諾三世頒布行政命令，更名為「西菲律賓海」。

設於海牙的常設仲裁法院去年7月裁決，中國大陸的南海9段線在國際法下沒有效力，因此菲國專屬經濟區未與任何國家重疊，菲國在這個範圍內享有主權權利。

安紐說，事實上，除了菲國占領的8島1礁之外，其他島礁均已被中國、台灣及越南所占領，「雖然菲國專屬經濟區內有一些高潮時便沒入水中的地物，但如果我們要占領這些地物，就得先興建設施讓士兵們可以棲身。」

菲律賓在南海所占最大地物是中業島（Pag-Asa Island，菲稱希望島），上面有老舊飛機跑道、淨水廠、鎮公所、小診所以及學校等設施。1060407

(中央社)