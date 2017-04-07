大摩估雄安新區 可望吸納2.4兆人民幣投資額
路透報導，國際投行摩根士丹利最新報告預計，中國新設立的雄安新區，承接北京的「非首都」功能，將吸引大量投資和人口，預計未來10～20年雄安新區吸納的投資總量料達1.2～2.4兆元人民幣（下同）。麥肯錫則估算，15年後雄安總人口達到540萬，累計總投資達2兆元。
摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強在該份報告中認為，雄安的主要職能是承接北京的「非首都」功能，促進京津冀平衡發展，估算北京當前有452萬人口和職工屬於這類領域。
報告預計，中國未來會用行政和市場兩隻手來引導轉移，包括規劃央企、大學的遷移，和通過稅收政策、保障房政策、基建配套來增加新區的吸引力。雄安也有望成為一些改革措施的先鋒，包括房地產政策、稅改、環保等。
雄安目前的人均資本存量（capital stock per capita） 約為8萬元，預計未來會通過資本投入和建設，逐步提升到與北京可比的人均水平（36萬元），從而承接流入的企業、單位和人口。
報告基於對遷移和建設進度的不同假設，基準情形下，預計15年後雄安總人口將從2016年的110萬人達到540萬人，累計總投資達2兆元。這將對全國投資增速帶來每年0.33個百分點的提振，拉動全國GDP增速0.13-0.19個百分點。在樂觀情形下，雄安人口可能在10年內達到670萬，累計總投資達2.4兆，提振每年全國投資增速0.63個百分點。
既使在偏保守的情形下，即20年後雄安總人口達到340萬，那每年對投資和GDP增速的貢獻亦會分別達到0.15個百分點和0.06-0.08個百分點。
中國國務院日前決定設立河北雄安新區，區規劃範圍涉及河北省雄縣、容城、安新3縣及周邊部分區域。雄安新區規劃建設以特定區域為起步區先行開發，起步區面積約100平方公里，中期發展區面積約200平方公里，遠期控制區面積約2,000平方公里。
(工商)
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