東豐快恐毀自行車綠廊 翁子國小發揚鐵馬文化
「東豐快」豐原石岡段路線，傳出將借道東豐綠廊興建，地方質疑市府帶頭破壞鐵馬文化，而鄰近自行車道的翁子國小則設計鐵馬課程，培養學童認識在地文化。5年級學童今日參加「鐵馬小英雄」戶外教育活動，騎單車挑戰14公里路程，並參與分組闖關遊戲。
校方於活動前2週特聘「三多力單車精品館」呂昇印講授鐵馬相關課程，包括基本維修與保養、騎乘技巧與騎車安全及禮節等。豐原地區上午飄細雨，翁子國小63名學童風雨無阻，兵分三路，騎單車往訪第一酒廠、夫妻樹、后里馬場等3處定點，進行分組闖關。
12歲女童楊筑絜家中在后豐鐵馬道起點經營后豐讚單車出租店，她略顯得意表示，念幼兒園大班時，爸爸教她用滑板車方式，一腳滑步前進、一腳維持平衡，學會騎腳踏車，之前老師指派她當小老師，也以此訣竅，教會5名同學。
校方也訓練科研社員當關主，其中躲貓貓遊戲設在第一酒廠花園，「嗶！」哨音一響，同學分頭找鬼，取得答題資格，答對關主考題就算得分。一手策劃戶外教育的總務主任楊宗榮說，闖關考題融入自然、社會、綜合領域課程，例如「酒廠門口雕像的手勢為何？」鼓勵學童踏查走讀，考驗孩子觀察環境的細膩度。
校長詹文成說，該校4年級安排公老坪採果，5年級規劃鐵馬小英雄，透過活潑有趣的闖關活動及導覽體驗，連結社區特有的鐵馬產業、客家文物館、石岡水壩等景點，藉由探索生態環境與人文景觀，培養孩子認識家鄉文化。
(中時)
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