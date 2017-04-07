東豐快恐毀自行車綠廊 翁子國小發揚鐵馬文化

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翁子國小舉辦「鐵馬小英雄」戶外教育活動，5年級學童騎單車挑戰后豐鐵馬道來回14公里路程。（王文吉攝）

翁子國小5年級學童通過為期2周的鐵馬相關課程特訓，昨鐵馬小英雄實際上路騎乘，於后豐鐵馬道進行成果驗收。（王文吉攝）

學童於第一酒廠花園休息區，聽取關主解說躲貓貓遊戲規則。（王文吉攝）

「嗶！」哨音一響，同學在第一酒廠花園分頭找鬼，進行躲貓貓遊戲，經取得答題資格後，須通過關主的鄉土考題測驗。（王文吉攝）

學童不放過任何隱密處，分頭抓鬼。（王文吉攝）

后豐鐵馬道林蔭環繞，鄰近的翁子國小設計鐵馬課程，培養學童認識在地文化。（王文吉攝）

花樑鋼橋為后豐鐵馬道知名地標，充滿濃濃工業風，為通往九號隧道南口的必經之路。（王文吉攝）

「東豐快」豐原石岡段路線，傳出將借道東豐綠廊興建，地方質疑市府帶頭破壞鐵馬文化，而鄰近自行車道的翁子國小則設計鐵馬課程，培養學童認識在地文化。5年級學童今日參加「鐵馬小英雄」戶外教育活動，騎單車挑戰14公里路程，並參與分組闖關遊戲。

校方於活動前2週特聘「三多力單車精品館」呂昇印講授鐵馬相關課程，包括基本維修與保養、騎乘技巧與騎車安全及禮節等。豐原地區上午飄細雨，翁子國小63名學童風雨無阻，兵分三路，騎單車往訪第一酒廠、夫妻樹、后里馬場等3處定點，進行分組闖關。

12歲女童楊筑絜家中在后豐鐵馬道起點經營后豐讚單車出租店，她略顯得意表示，念幼兒園大班時，爸爸教她用滑板車方式，一腳滑步前進、一腳維持平衡，學會騎腳踏車，之前老師指派她當小老師，也以此訣竅，教會5名同學。

校方也訓練科研社員當關主，其中躲貓貓遊戲設在第一酒廠花園，「嗶！」哨音一響，同學分頭找鬼，取得答題資格，答對關主考題就算得分。一手策劃戶外教育的總務主任楊宗榮說，闖關考題融入自然、社會、綜合領域課程，例如「酒廠門口雕像的手勢為何？」鼓勵學童踏查走讀，考驗孩子觀察環境的細膩度。

校長詹文成說，該校4年級安排公老坪採果，5年級規劃鐵馬小英雄，透過活潑有趣的闖關活動及導覽體驗，連結社區特有的鐵馬產業、客家文物館、石岡水壩等景點，藉由探索生態環境與人文景觀，培養孩子認識家鄉文化。

(中時)