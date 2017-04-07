Q萬毛夜闖動物園 警：正式報警即傳喚！

饒舌歌手「Q毛萬QMone」上傳夜闖台北市動物園影片，內容還有拿手電筒照射動物，文山一警分局下午表示，動物園上午透過駐衛警前來備案，並未完成正式報案手續，但園方表示下午會有動作，警方受理後，將依刑法306條《侵入住宅罪》，以及《野生動物保育法》第16條，傳喚Q毛萬和他的2名友人。

Q毛萬事發後似乎不見悔意，在臉書上陸續發文，表示會這樣做，是因經歷了好朋友離世，了解生命的脆弱，他為了把每一天當最後一天在過，才會做一些事跟拍成VLOG。

下午他又再發文，表示：「如果你們覺得這個違法，那把動物關在籠子裡是合法？」

但許多網友對他的反應十分不滿，認為他東拉西扯，完全沒在反省，更有人譏諷：「等著去跟警察講吧！」

(中時)