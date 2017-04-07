9旬阿嬤賣便當拚出國夢，不留遺憾

阿公阿嬤領到護照，很開心，要更努力賣大齡便當拚出國。（廖素慧攝）

阿公阿嬤拚出國夢，不留遺憾。嘉義市居家服務中心阿公阿嬤想在5月出訪日本，自製自賣大齡便當籌到部分旅費，90歲阿嬤洪周明珠和 夥伴們今天拿到護照笑逐顏開，她說，40年前去過日本，很想再去一趟，要更努力賣便當湊足旅費。

洪周明珠阿嬤說，能活到90歲還有體力及精神出國，很感謝神，40年前去過日本，念念不忘日本的美景，這次報名參訪團後，每天開心做便當，日日祈求讓她還有機會再到日本，見到她記憶中的花景。

82歲阿嬤余彩燁喜歡旅遊，但40年前先生往生後，她獨力照顧健康不佳的兒子病逝，她好不容易走出悲傷，很期待能和夥伴們到日本了解日本銀髮族的生活，她說「也許這是最後一次出國了，想給自己留下美好回憶。」

嘉義市居家服務中心常樂園阿公阿嬤3月起一起做「大齡便當」，為5月去日本神戶雪梅日照中心交流籌措旅費，今天阿公阿嬤們穿著日本和服去外交部雲嘉南辦事處領護照，先體驗和風心情。

居服中心主任林玉琴表示，目前已賣出1500餘個便當，旅費還有缺口，製作大齡便當不只能幫長輩圓夢，更是鼓勵長輩「老有所用」，未來也將規畫「大齡食堂」，歡迎大家訂購便當，支持長輩，洽詢電話（05）2277957。

(中時)