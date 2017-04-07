9旬阿嬤賣便當拚出國夢 不留遺憾
阿公阿嬤拚出國夢，不留遺憾。嘉義市居家服務中心阿公阿嬤想在5月出訪日本，自製自賣大齡便當籌到部分旅費，90歲阿嬤洪周明珠和 夥伴們今天拿到護照笑逐顏開，她說，40年前去過日本，很想再去一趟，要更努力賣便當湊足旅費。
洪周明珠阿嬤說，能活到90歲還有體力及精神出國，很感謝神，40年前去過日本，念念不忘日本的美景，這次報名參訪團後，每天開心做便當，日日祈求讓她還有機會再到日本，見到她記憶中的花景。
82歲阿嬤余彩燁喜歡旅遊，但40年前先生往生後，她獨力照顧健康不佳的兒子病逝，她好不容易走出悲傷，很期待能和夥伴們到日本了解日本銀髮族的生活，她說「也許這是最後一次出國了，想給自己留下美好回憶。」
嘉義市居家服務中心常樂園阿公阿嬤3月起一起做「大齡便當」，為5月去日本神戶雪梅日照中心交流籌措旅費，今天阿公阿嬤們穿著日本和服去外交部雲嘉南辦事處領護照，先體驗和風心情。
居服中心主任林玉琴表示，目前已賣出1500餘個便當，旅費還有缺口，製作大齡便當不只能幫長輩圓夢，更是鼓勵長輩「老有所用」，未來也將規畫「大齡食堂」，歡迎大家訂購便當，支持長輩，洽詢電話（05）2277957。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。