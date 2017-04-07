廣州養老金領取簡化 嘉惠82萬退休人員

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廣州市簡化管理退休人員辦理基本養老金領取資格認證手續，不再需要到街鎮退管部門前台辦理，這將惠及82.21萬退休人員。

人民網7日報導，此舉應用「互聯網+可信身份認證」技術，以公安部第一研究所「互聯網+可信身份認證」服務平台為基礎，透過民眾採集等生物特徵識別技術，進行個人領取養老金資格認証。

該作業的前期已在廣州南沙區試點運行，為退休人員年度領取養老金資格審核提供了更加方便、快捷的服務。

(旺報)