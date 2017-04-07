1-2月勞動基金 獲利162億

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勞動部勞動基金運用局今天公布勞動基金效益，截至2月底止，整體基金規模為新台幣3兆3370億元，收益數162億4000萬元，收益率為0.5%。

隨著全球總體經濟穩定復甦、美國川普政府政策可能使美國經濟受益的預期及企業財報獲利佳，全球金融市場持續走升。MSCI全球、亞太、新興市場、台股加權股價指數及巴克萊全球綜合債券指數累計今年表現分別為5.62%、9.45%、8.89%、5.37%及1.61%。

勞動部勞動基金運用局說，今年以來全球金融市場呈現上漲格局，勞動基金截至2月底止，整體基金規模為新台幣3兆3370億元，收益數162億4000萬元，收益率為0.5%。

勞動基金運用局副局長劉麗茹說，其中新制勞退基金規模為1兆6934億元，舊制勞退基金規模為8124億元，勞保基金規模為6986億元，就保基金規模為1106億元，職災保護專款規模為101億元，積欠工資墊償基金規模為119億元。

新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為0.40%、0.57%、0.80%、-0.39%、0.15%及0.16%。另受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為2587億元，收益數25億2000萬元，收益率為1.00%。

由於收益率跟台股大盤指數相比落差很大，劉麗茹分析，是受到美元持續弱勢影響，侵蝕部分運用收益。

基金運用局強調，全球經濟仍處於溫和成長軌道，惟後續仍須觀察美國總統川普的政策變化、歐盟政經情勢、英國脫歐進展、美國升息速度及地緣政治衝突等不確定因素，將會密切掌握全球金融情勢。1060407

(中央社)