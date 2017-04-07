男恍惚坐橋墩險落水 員警巡邏救命

一名鄒姓男子連日來精神恍惚，凌晨竟坐在桃園市蘆竹區大竹路橋的橋墩上，當重心不穩一度要落水時，所幸被巡邏員警發現，順利從鬼門關前救回一命。

桃園市政府警察局蘆竹分局今天表示，大竹所員警林顯哲、林品妤於在凌晨執行巡邏勤務時，發現一名男子半夜獨自坐在橋墩上，自言自語，行為反常；重心數度不穩，數度差一點落水，過程險象環生。由於橋下不少河流土石，凌晨掉落，後若無人發現，恐生意外。

員警在千鈞一髮拉住男子，而男子說話異常反覆，神情不同於正常人，無法順利溝通，員警隨後驅車載回派出所照顧。警方經過警方與戶役政關聯系統縝密查詢後，研判身分為家住大園區的鄒性男子。

家人接獲警方電話後喜出望外，相當感謝警方，並表示，鄒男日前一切正常，且有穩定工作，但兩天前與朋友喝酒後，隔日開始胡言亂語、講話異常反覆，行為怪異，且離家不歸，懷疑鄒男「卡到陰」（中邪），準備就醫觀察。1060407

(中央社)