苗栗南龍漁會3巨頭出爐 總幹事顏德坤5度連任

南龍區漁會新任理事長顏騰煌。（黎薇攝）

南龍區漁會召開理監事會，選出常務監事劉鐵麟、新任理事長顏騰煌、總幹事顏德坤（由左到右）。（黎薇攝）

苗栗縣南龍區漁會今天召開理監事會，選出下屆理事長、常務監事並遴聘總幹事，新任理事長是顏騰煌、常務監事劉鐵麟，總幹事顏德坤。

13名理事選出37歲新任理事長顏騰煌，理事會並通過遴聘顏德坤繼續擔任總幹事，原理事長劉鐵麟則轉戰常務監事，選舉過程和平。

新任理事長顏騰煌是漁家子弟，也是南龍區漁會歷年最年輕的理事長，目前在竹南龍鳳漁港開海鮮餐廳，他重視海洋保護，希望能提高漁民福祉。

五度連任的總幹事顏德坤在漁會服務30年，將持續推廣漁業工作，為漁民謀福利。

(中時)