大塚愛下周發片 尪偷吃小22歲嫩模給她難堪
34歲日本歌姬大塚愛睽違歌壇2年，將在下周推新輯回歸，沒想到今(7日)八卦雜誌爆料，她的老公SU日前在電台節目邀來21歲嫩模江夏詩織作客，工作結束後，SU跟江夏詩織共赴餐廳吃飯，之後雙雙回女方家過夜，隔天SU還帶女方開車兜風，互動有如情人。
大塚愛7年前和Hip Hop組合「屎爛幫」SU結婚，育有一女，據《Friday》雜誌報導，現年43歲的SU最近在涉谷地區電台當DJ，某日邀來小他22歲江夏詩織當嘉賓，稱今天是請好友幫忙，沒想到節目結束後，SU竟順勢睡進女方香閨，隔天載江夏兜風後送她上班，表現得難分難捨。
知情人指出大塚愛和SU結婚後便因婆媳問題分居，兩人雖在女兒出生後關係一度好轉，但仍常因個性問題發生爭執，加上SU近來現身公開活動也封口避談家事，令外界好奇兩人是否已低調離婚。
(中時電子報)
關鍵字：大塚愛
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。