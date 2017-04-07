大塚愛下周發片 尪偷吃小22歲嫩模給她難堪

大塚愛老公SU遭爆出軌嫩模。（圖／達志影像；翻攝自《Friday》雜誌官網）

大塚愛前年曾來台開唱。（圖／中時資料照片）

34歲日本歌姬大塚愛睽違歌壇2年，將在下周推新輯回歸，沒想到今(7日)八卦雜誌爆料，她的老公SU日前在電台節目邀來21歲嫩模江夏詩織作客，工作結束後，SU跟江夏詩織共赴餐廳吃飯，之後雙雙回女方家過夜，隔天SU還帶女方開車兜風，互動有如情人。

大塚愛7年前和Hip Hop組合「屎爛幫」SU結婚，育有一女，據《Friday》雜誌報導，現年43歲的SU最近在涉谷地區電台當DJ，某日邀來小他22歲江夏詩織當嘉賓，稱今天是請好友幫忙，沒想到節目結束後，SU竟順勢睡進女方香閨，隔天載江夏兜風後送她上班，表現得難分難捨。

知情人指出大塚愛和SU結婚後便因婆媳問題分居，兩人雖在女兒出生後關係一度好轉，但仍常因個性問題發生爭執，加上SU近來現身公開活動也封口避談家事，令外界好奇兩人是否已低調離婚。

(中時電子報)