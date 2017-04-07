路邊停車收費 10日增汐止、中和各1路段

汐止區星光橋南側停車場（建成路178巷底）及中和區立德街7巷等2處路段，自4月10日起納入路邊停車收費管理。（新北市交通局提供）

新北市交通局今日公告，汐止區星光橋南側停車場（建成路178巷底）及中和區立德街7巷等2處路段，自4月10日起納入路邊停車收費管理，收費時間汐止區星光橋南側停車場(建成路178巷底)為周一至周五7時至20時，採計次收費，每次60元；中和區立德街7巷為周一至周五7時至20時，每小時20元，採半小時計費。

交通局表示，本次納入收費的路段因停車需求高，已陸續畫設汽車停車位供民眾免費停放，為避免停車位遭長期占用，及提升停車轉換率，日前邀集相關單位現場會勘，獲得地方支持而納入收費管理。

(中時)