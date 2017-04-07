廣州加快產銷建設 三大網路服務民生
廣州市深化產銷合作社綜合改革工作會議在市政府召開。今年將加快「農業社會化服務網路」、「城鄉社區居民生活服務網路」、「再生資源回收利用網路」三大特色網路來服務民生。
廣州市副市長蔡朝林指出，貫徹落實中央、省和市委、市政府決策部署，全面推進廣州市產銷合作社綜合改革。首先加快構建綜合性、規模化與可持續的農業社會化服務網路及城鄉社區居民生活服務網路、再生資源回收利用網路等。
網路服務落實，欲使對都市型現代農業、城鄉社區居民生活方面的服務可發揮更大作用。其次要發揮產銷合作社長期扎根基層，逐步建立利益共同體。
廣州市產銷合作社有關負責人表示，今年將加快構建廣州特色的服務網路，打破農產品生產、加工、銷售相互分裂狀態，優化農業產業鏈，從城鄉農副產品的供給出發加快發展產銷合作社農產品流通網路，為老百姓提供安全可靠、物美價廉的農產品。
(旺報)
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