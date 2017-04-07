廠鄉一家親 萬人迓媽祖
台塑企業大力支持麥寮鄉公所與拱範宮合辦「廠鄉一家親，萬人迓媽祖」活動，本月15日登場，報名秒殺告罄，將有1萬5000人參與，除了村落社區，開山媽也將進入六輕廠區遶境，庇佑區內平安，屆時台塑總裁王文淵將接駕主祭。
麥寮鄉長許忠富原是拱範宮主委，入主鄉公所主政後，依然和廟方維持良好互動，今年所廟首度攜手，擴大麥寮開山媽祖出巡活動規模，台塑不但全力支持，也一起來「逗鬧熱」。
許忠富指出，文化資產的記憶，企業歷史脈絡的存續，才是鄉鎮之所以偉大的原因，希望透過宗教文化活動，讓政府與企業以正向力量共同翻轉地方，將麥寮打造成幸福綠光新城市，也祈求開山媽祖保佑麥寮、六輕與鄉民都平安。
拱範宮主委張克中說，地方一直和企業敵對是不對的，應該要結合，才能發展地方，殷盼透過媽祖讓地方與企業友好互助，庇佑台塑賺大錢，六輕廠區平安。雲林縣議員許志豪則表示，企業將環保做好才是地方之福，更應參與重大建設。
麥寮管理部副總經理陳文仰說，拱範宮開山媽祖慈悲為懷，香火鼎盛，六輕設廠後，媽祖每年都到廠區遶境賜福，很多員工因而成為虔誠信徒，非常感謝開山媽的庇佑，讓六輕順利融入地方。
王文淵當天將率旗下各公司主管跟著信眾迓媽祖，媽祖鑾駕進入六輕廠區後，他將親自接駕，並在駐駕安座儀式時擔任主祭，完完全全深入參與地方宗教盛事，祈求國泰民安，風調雨順。
除了平安遶境外，當天還能參觀六輕廠區，並有音樂會、園遊會、親子闖關及晚會，晚餐和小吃免費吃，晚會節目精彩，翁立友、黃思婷、林珊、莊振凱與楊哲等實力唱將雲集，亦結合蔦松國中藝術等演出。
(中時)
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