總統府：以戰爭暴行攻擊平民 嚴厲譴責

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美國在台北時間早上對敘利亞發動攻擊，總統府發言人黃崇諺今天表示，任何國家以戰爭暴行攻擊或恐嚇無辜平民，都是不為文明社會所接受的暴行，「我們都給予最嚴厲譴責」，也支持國際社會制裁這項暴行的相關作為。

總統是否請行政院穩定股匯市發展？黃重諺表示，會持續注意，其實各部會本來就有注意相關國際局勢發展對財經情勢造成的影響。

美國國防部發言人在美東時間6日指出，海軍2艘驅逐艦今天對敘利亞1處機場，及包括飛機和空防系統等多個目標，共發射59枚戰斧巡弋飛彈。蔡英文總統今天為此與國安小組開會，因此延誤要參加鄭南榕追思會。

黃重諺指出，總統上午就美國在敘利亞發動的軍事行動，最新國際局勢聽取幕僚簡報，包括事件過程中，國際社會反應等。

他說，蔡總統相當關心，指示相關單位持續關注後續發展；隨後總統在行程間，國家安全會議秘書長吳釗燮透過電話向總統報告最新相關動態。

黃重諺說，一般認為，美國這項行動主要針對前幾天敘利亞對平民發動化學攻擊，造成嚴重死傷。

至於總統府對這次飛彈攻擊的態度，黃重諺說，任何國家以戰爭手段、殘暴的手段對待自己的人民，都是不人道行為，給予最嚴厲譴責，這個毫無疑問。

(中時)