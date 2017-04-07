總統府：以戰爭暴行攻擊平民 嚴厲譴責
美國在台北時間早上對敘利亞發動攻擊，總統府發言人黃崇諺今天表示，任何國家以戰爭暴行攻擊或恐嚇無辜平民，都是不為文明社會所接受的暴行，「我們都給予最嚴厲譴責」，也支持國際社會制裁這項暴行的相關作為。
總統是否請行政院穩定股匯市發展？黃重諺表示，會持續注意，其實各部會本來就有注意相關國際局勢發展對財經情勢造成的影響。
美國國防部發言人在美東時間6日指出，海軍2艘驅逐艦今天對敘利亞1處機場，及包括飛機和空防系統等多個目標，共發射59枚戰斧巡弋飛彈。蔡英文總統今天為此與國安小組開會，因此延誤要參加鄭南榕追思會。
黃重諺指出，總統上午就美國在敘利亞發動的軍事行動，最新國際局勢聽取幕僚簡報，包括事件過程中，國際社會反應等。
他說，蔡總統相當關心，指示相關單位持續關注後續發展；隨後總統在行程間，國家安全會議秘書長吳釗燮透過電話向總統報告最新相關動態。
黃重諺說，一般認為，美國這項行動主要針對前幾天敘利亞對平民發動化學攻擊，造成嚴重死傷。
至於總統府對這次飛彈攻擊的態度，黃重諺說，任何國家以戰爭手段、殘暴的手段對待自己的人民，都是不人道行為，給予最嚴厲譴責，這個毫無疑問。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。