出席WHA 府：依既有規劃進行中

世界衛生大會（WHA）即將召開，台灣能否收到邀請函受關注。總統府發言人黃重諺今天表示，台灣在各項國際組織上的參與工作，目前正由各相關部門依照既有規劃，積極進行中。

黃重諺下午表示，健康沒有國界，防疫不能有缺口。台灣對於世衛組織的參與，不僅攸關全體國人的健康權益，更是世界衛生及防疫體系中不可或缺的一環。

他說，多年來，台灣對國際醫療與防疫的貢獻應該繼續深化，不應該成為全球防疫的缺口，這是台灣對國際社會的責任。1060407

(中央社)