學甲慈濟宮上白礁祭典 蜈蚣陣最吸睛
持續逾300年的台南學甲慈濟宮上白礁謁祖繞境祭典今天登場，全台僅見人工扛陣的「蜈蚣陣」最吸睛，許多信徒跪趴在陣頭下祈福。
主祀保生大帝的慈濟宮，每年都會以上白礁祭典遙祭中華民族列祖列宗，今年也不例外，來自全台交陪境廟宇及學甲區13庄頭超過300個陣頭及神轎，清晨7時鑼鼓喧天出陣，隊伍綿延數公里。
上白礁繞境祭典最吸睛的是「龍頭鳳尾」蜈蚣陣，整個繞境隊伍也是由蜈蚣陣打頭陣，信徒祈福多是跪趴在地上，任由蜈蚣陣從上方經過。
慈濟宮的蜈蚣陣，是全台僅見人工扛陣，全長108公尺，陣頭上坐著36名童子，由72人扛著，另有1組人馬隨著替換。
各廟宇陣頭也讓人眼花撩亂，包括大龍陣、鼓花陣、高蹺陣、八仙棚、素蘭小姐要出嫁、金獅陣、十二婆姐、牛犁陣、鬥牛陣、宋江陣、山地舞，更有鋼管女郎熱情助興，吸引大批民眾圍觀。
所有神轎陣頭下午4時齊聚356年前先民登陸的將軍溪畔，接著在中洲白礁亭舉行「上白礁」謁祖祭典，預定下午5時折返慈濟宮，明天凌晨完成入廟儀式，祭典才結束。1060407
(中央社)
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