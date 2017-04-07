美攻擊敘利亞 日股收高亞股大部分挫跌

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東京股市今天多空拉鋸，收盤上漲，主因美國對敘利亞的飛彈攻擊增添地緣政治的疑慮。

法新社報導，日經225指數收盤上漲67.57點或0.36%，達到18664.63點，東證一部指數上漲9.59點或0.65%，報1489.77點。

路透社報導，亞洲地區債券、黃金和日圓均上揚，但大部分股市下挫，因為美國對敘利亞空軍基地發動巡弋飛彈攻擊，提高了美國與俄羅斯和伊朗對抗的風險。

雖然1名美國官員稱這次攻擊行動是「一次性」，沒有升高的計畫，使得稍早市場的恐慌消褪，但美元仍貶值0.6%，黃金和石油價格則走堅。

新加坡盛寶銀行資本市場（Saxo Capital Markets）法人客戶交易部門主管莫奇列斯（Christoffer Moltke-Leth）說：「這是自然反應，因為似乎不會有進一步的報復行動，市場正在開始回穩。」

另外，據彭博報導，信安環球投資公司（Principal Global Investors LLC）執行長麥考漢（James McCaughan）在接受彭博電視訪問時說：「在目前的環境下，這項對敘利亞機場的攻擊行動真的並不令人意外。資金流向避風港只是以防萬一。若此事證明是對敘利亞軍方的迅速襲擊，我認為市場將再次恢復常態。」（譯者：中央社簡長盛）1060407

(中央社)