輔英科大辦「食神賽」，推廣百元健康盒餐

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輔英科大舉辦「全國健康食神大賽」，邀各界設計成本不到100元的健康盒餐。（輔英科大提供）

吃得健康不必花大錢，100元就夠！輔英科技大學舉辦「全國健康食神大賽」，邀各方集思廣益，用台幣100元預算，變化出各式美味菜色；校長顧志遠表示，得獎食品將在校內餐廳、醫院推廣，也打算與親子餐廳合作，宣傳健康飲食。

輔英科大「全國健康食神大賽」，全國共5組、27名選手晉級決賽，上午在中餐烹調教室一決高下，各組以低熱量、低油為健康理念，做出主食、主菜、配菜艱鉅的百元健康盒餐，依比賽規定，不能有油炸食品，蔬菜也必須1.5份以上，最好以蒸煮方式烹調。

決賽邀請日月行館國際溫泉酒店東方餐廳主廚詹國傑、日月潭馥麗溫泉飯店行政主廚朱晃誼、高雄圓山飯店主廚徐偉翔、輔英保營系主任董家堯、副教授張月萍組成評審團，顯示校方對這項比賽的重視程度。

校長顧志遠表示，市售便當不外乎排骨、雞腿主菜，動輒多油、高鹽分，熱量往往接近上千卡，對健康很不利，輔英身為以健康護理為主軸的學校，更有責任推廣健康飲食。

他說，得獎食譜未來將交由校內餐廳實際製成健康盒餐，並逐步推廣到附設幼兒園、醫院，及其他合作廠商，也不排除與親子餐廳合作，讓健康飲食的觀念深入家庭。

(中時)