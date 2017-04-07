融入漁村意象 雲林溪頂村集會所很海味

台西鄉溪頂村集會所落成啟用，村民很開心。（許素惠翻攝）

雲林縣台西鄉溪頂村集會所活動中心上午揭牌啟用，融入漁村意象，讓該中心散發濃濃海的味道。

縣長李進勇、副議長蘇俊豪、縣議員黃淑鈴、台西鄉長趙瑞和等人到場與在地鄉親逾百人共享地方建設落成的喜悅。

李進勇希望該集會所可以更加凝聚村民的向心力，縣府也會與公所一同協助集會所內的軟硬體建設，讓更多村民都可以在此同樂。

集會所興建總經費達新台幣750萬元，由縣府全額補助，因該處地勢低窪易淹水，建築物基座提高約80公分，並以幾何階梯的造型轉化波浪概念進行設計；在建築物外觀上，特別規畫戶外景觀座位區，座位區屋頂上揚，象徵船頭，表達居民靠海維生的傳統，也成為該建築物主要的視覺焦點。

(中時)