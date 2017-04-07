學甲慈濟宮 上白礁謁祖遶境登場

以人力扛抬的蜈蚣陣抵達白礁亭，並遶亭3圈致意。(莊曜聰攝)

學甲集和宮蜈蚣陣以全人力扛抬，是全台僅見。(莊曜聰攝)

保生大帝神轎出巡，信徒跪地躦轎腳。(莊曜聰攝)

學甲慈濟宮一年一度的「上白礁」謁祖遶境今天登場，吸引近百陣頭、神轎參與，由學甲集和宮蜈蚣陣打前鋒，蜈蚣陣為龍頭鳳尾，是全台唯一由人工扛抬，上面乘坐36名小朋友扮演歷史人物，是一大特色。

慈濟宮供奉有著800多年歷史的開基保生二大帝神像，有保生大帝全台開基祖廟之稱，每年農曆3月11日舉辦的上白礁遶境祭典，是地方大事，也吸引不少各地信眾前來。

在上白礁祭典主委吳清基、慈濟宮董事長王文宗等人率眾恭拜保生大帝後，隨即展開遶境，綿延數公里長的陣頭在下午4點抵達將軍溪學甲中洲頭前寮白礁亭，開始舉行遙祭祖先、大陸白礁慈濟祖宮及請水火儀式。

參與上白礁的交陪境友宮廟的陣頭、藝陣加上參香團超過百個，並逐一按照編號遶境，出巡隊伍以後社集和宮蜈蚣陣擔任前鋒，由人力輪流扛抬，上坐36位文武古裝扮相的小童，模樣可愛，但抬陣者得由近百人輪換，相當辛苦；保生二大帝神轎則殿後，沿途信眾跪地躦轎腳求平安，非常虔誠。

(中時)