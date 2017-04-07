學甲慈濟宮 上白礁謁祖遶境登場
學甲慈濟宮一年一度的「上白礁」謁祖遶境今天登場，吸引近百陣頭、神轎參與，由學甲集和宮蜈蚣陣打前鋒，蜈蚣陣為龍頭鳳尾，是全台唯一由人工扛抬，上面乘坐36名小朋友扮演歷史人物，是一大特色。
慈濟宮供奉有著800多年歷史的開基保生二大帝神像，有保生大帝全台開基祖廟之稱，每年農曆3月11日舉辦的上白礁遶境祭典，是地方大事，也吸引不少各地信眾前來。
在上白礁祭典主委吳清基、慈濟宮董事長王文宗等人率眾恭拜保生大帝後，隨即展開遶境，綿延數公里長的陣頭在下午4點抵達將軍溪學甲中洲頭前寮白礁亭，開始舉行遙祭祖先、大陸白礁慈濟祖宮及請水火儀式。
參與上白礁的交陪境友宮廟的陣頭、藝陣加上參香團超過百個，並逐一按照編號遶境，出巡隊伍以後社集和宮蜈蚣陣擔任前鋒，由人力輪流扛抬，上坐36位文武古裝扮相的小童，模樣可愛，但抬陣者得由近百人輪換，相當辛苦；保生二大帝神轎則殿後，沿途信眾跪地躦轎腳求平安，非常虔誠。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。