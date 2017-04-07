沙雕配比基尼 藝術季有亮點
想要一邊玩水一邊欣賞沙雕藝術嗎？到藍灣海濱休憩園區準沒錯！由台灣沙雕推廣藝術協會所舉辦的「金沙奇緣」沙雕藝術季活動，9日將於東北角開跑。為了讓遊客有更好取景的空間，主辦單位特地在當地設置裝置藝術，讓遊客不費吹灰之力、就能拍出絕佳好照片。
「金沙奇緣－藍灣框外藝術季」所舉辦的地點，位於新北市的貢寮區的藍灣海濱休憩園區，也就是鹽寮海濱公園的前身，每到夏季時期，當地就會出現許多戲水的人潮。
活動的藝術總監王松冠表示，他以往曾有多次舉辦沙雕、鹽雕等經驗，此次所舉行的沙雕藝術展，一方面除了讓遊客觀賞精美的沙雕藝術外，同時也要顧及「拍照方便性」，於是再增加數處裝置藝術，希望讓眾人看得開心，也能拍得過癮。
王松冠指出，以往沙雕藝術雖然看起來很雄偉壯觀，但由於體積太大，想要拍照留念卻成了難事，為此協會費了不少心思，特地將裝置藝術融合於沙雕當中，經過多次試驗，把裝置藝術放置在沙雕前的最適當距離處，讓遊客只要靠在上面，自然而然拍出最好畫面，留念沙雕輕鬆又寫意。
藍灣海濱休憩園區總經理石益源表示，此次沙雕藝術展期從4月9日持續至9月30日，除了9日開幕當天全天免費入場以外，即日起至 4 月 15 日止，12 歲以下兒童均可免費入園，呼籲大眾把握好康機會，前往觀賞沙雕藝術。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。