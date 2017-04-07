沙雕配比基尼 藝術季有亮點

「金沙奇緣－藍灣框外藝術季」活動，9日將於藍灣海濱休憩園區登場。圖為在海邊戲水的女子，與沙雕及裝置藝術合照畫面。（曾百村攝）

「金沙奇緣－藍灣框外藝術季」活動，9日將於藍灣海濱休憩園區登場。圖為在海邊戲水的女子，與沙雕及裝置藝術合照畫面。（曾百村攝）

「金沙奇緣－藍灣框外藝術季」活動，9日將於藍灣海濱休憩園區登場。圖為在海邊戲水的女子，與沙雕及裝置藝術合照畫面。（曾百村攝）

「金沙奇緣－藍灣框外藝術季」活動，9日將於藍灣海濱休憩園區登場。圖為在海邊戲水的女子，與沙雕及裝置藝術合照畫面。（曾百村攝）

想要一邊玩水一邊欣賞沙雕藝術嗎？到藍灣海濱休憩園區準沒錯！由台灣沙雕推廣藝術協會所舉辦的「金沙奇緣」沙雕藝術季活動，9日將於東北角開跑。為了讓遊客有更好取景的空間，主辦單位特地在當地設置裝置藝術，讓遊客不費吹灰之力、就能拍出絕佳好照片。

「金沙奇緣－藍灣框外藝術季」所舉辦的地點，位於新北市的貢寮區的藍灣海濱休憩園區，也就是鹽寮海濱公園的前身，每到夏季時期，當地就會出現許多戲水的人潮。

活動的藝術總監王松冠表示，他以往曾有多次舉辦沙雕、鹽雕等經驗，此次所舉行的沙雕藝術展，一方面除了讓遊客觀賞精美的沙雕藝術外，同時也要顧及「拍照方便性」，於是再增加數處裝置藝術，希望讓眾人看得開心，也能拍得過癮。

王松冠指出，以往沙雕藝術雖然看起來很雄偉壯觀，但由於體積太大，想要拍照留念卻成了難事，為此協會費了不少心思，特地將裝置藝術融合於沙雕當中，經過多次試驗，把裝置藝術放置在沙雕前的最適當距離處，讓遊客只要靠在上面，自然而然拍出最好畫面，留念沙雕輕鬆又寫意。

藍灣海濱休憩園區總經理石益源表示，此次沙雕藝術展期從4月9日持續至9月30日，除了9日開幕當天全天免費入場以外，即日起至 4 月 15 日止，12 歲以下兒童均可免費入園，呼籲大眾把握好康機會，前往觀賞沙雕藝術。

(中時)