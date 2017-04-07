拿贓車變賣 賊謊稱購車詐騙2000元
年約40多歲莊姓男子6日上午10時許，到新北市永和區中山路一段某機車行向蘇姓店員佯稱要購買全新機車，莊嫌表明要將舊有機車留在店內回收，向店員借款2000元，蘇員不疑有他立即借款，事後再度致電詢問購車顏色時，才驚覺電話等資料都是假的，立刻向警方報案。
蘇員向警方表示，一度以為遇到好客人，一口氣就說要買新車，連舊車都交由他來回收，才會答應借款2000元。事後，發現莊嫌的購車資料中未填寫新車顏色，致電詢問才發現手機號碼是假的。
永和警分局新生派出所調查後發現，莊嫌已利用這種手法詐騙多次，所要販售的舊車也是贓車，正循線約談到案說明。
(中時)
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