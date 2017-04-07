雄安新區概念發燒 大陸央企宣布遷入

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中國大陸宣布成立雄安新區後，中國大陸中央軍工企業中船重工昨天晚間在微信公眾號宣布，將遷址到雄安新區。這是新區設立消息發布後，中國大陸第1家表態遷址的中央企業。

新京報指出，中國船舶重工集團6日上午召開董事會，黨組書記兼董事長胡問鳴在會上表示，將透過遷址行動呼應雄安新區建設發展。中船重工也成為雄安新區宣布設立以來，第1家表態遷址的中國大陸中央國有企業。

中船重工計畫將集團七大動力產業注入河北保定股份公司，同時也將籌畫中的中電廣通電子信息產業資本運作平台總部由北京遷到為於河北保定的海洋裝備科技產業園。

除了中船重工，新京報根據中國大陸國有資產監督管理委員會的央企名單估計，4日至今，共有包括國家開發投資公司、中國聯通、中國鐵建公司、中國中冶公司等13家中國大陸中央國有企業召開與雄安新區議題相關的會議。

這些中央國有企業除了表態擁護雄安新區的設立外，也規劃企業未來在雄安新區建設中的工作部署。這些表態的中國大陸中央企業多半屬於基礎設施類企業。

中國企業研究院首席研究員李錦表示，首先進入雄安新區的將是基礎設施建設企業，交通、電力、電訊、能源、水利等也要跟上，國投公司、國電投等投資企業也將進入。

中共中央、中國大陸國務院1日宣布將在河北省設立雄安新區，這是繼深圳經濟特區、上海浦東新區之後，中國大陸又一個全國性新區。新區規劃範圍包括河北省雄縣、容城、安新三縣及周邊部分區域，地處北京、天津、保定腹地，初期規劃面積100公里。1060407

(中央社)