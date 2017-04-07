翁久咳疑罹患肺癌 支氣管鏡揪出食物殘渣
台中80歲林翁久咳不癒近4個月，首次就醫檢查懷疑罹癌，建議切除肺葉，家人轉向台中慈濟醫院徵詢第二意見，經胸腔內科出動3名醫師，為老翁進行無痛支氣管鏡，順利夾出約0.8公分大小「腫瘤」，病理報告驗出有植物組織成分，排除罹癌可能，研判應是菜渣嗆入氣管，老翁術後留院觀察，2天後康復出院。
台中慈濟醫院胸腔內科醫師倪永倫表示，支氣管鏡檢查時發現林翁左上肺部氣道被突出的淡黃色團塊塞住，同仁觸摸部分夾出組織的切片，3次都感覺堅硬，和惡性腫瘤大不相同；醫療團隊懷疑是骨頭或嗆入物，決定採套網技術清理出來，原半小時療程，耗費2小時才完成。
倪永倫說，塞住林翁支氣管的異物確定是菜渣，可能是誤吸食物殘渣，留在支氣管裡，增生肉芽組織包覆殘渣，形成腫塊造成肺部萎縮，所幸再次診視，肺葉不必切除，林翁術後支氣管通暢，肺部功能恢復良好，只留下小疤痕，回診時肺部塌陷也明顯改善。
慈濟醫院指出，國內發生異物嗆入呼吸道導致肺葉塌陷案例，每年1千人中有1至2人發生，一般而言，異物容易塞在右中支氣管，老翁左上支氣管堵塞，很可能是躺著進食導致；建議民眾進食過程切勿大笑，若出現久咳不癒症狀，就應該趕快就醫，找出病因。
(中時)
關鍵字：支氣管
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