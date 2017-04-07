特教生冬奧奪4金 為國爭光未獲中央關愛
國立苗栗特教學校選手在冬季特奧運會，勇奪4金1銀2銅獎牌，成績亮麗，縣長徐耀昌與教育處長王承先8日接見表揚。然家長會透露，孩子出賽前整理行李只有3條內褲，尋求資源才成行，並為國爭光，卻未獲中央關愛眼神。
特教學校主任、教練帶領4名學生遠征冬奧，徐宜筠獲雪鞋200公尺金牌、400公尺銅牌，賴玟溢獲雪鞋400公尺金牌、100公尺銀牌，謝葦蓁獲競速滑冰111公尺及333公尺金牌，林汶辰獲競速滑冰222公尺銅牌，累計4金1銀2銅。
縣長徐耀昌與教育處長王承先、體健科長李元友上午接見代表隊，頒發獎牌和圖書禮券，肯定學校為學生找到性向和專才，得以為家鄉為國家爭取最高榮譽，學生不僅克服時差與天候極大，仍發揮實力奪牌，難能可貴，也勉勵他們再接再厲。
家長會長鄭義橙、副會長王采容也陪同學生受獎，王透露，有老師行前為選手整理行李，發現其中有名學生只有3條內褲，其他物資也不足，幾經籌募才順利成行。只是，許多國際賽事中央都頒發獎牌、獎金，冬奧卻沒得到中央單位的關愛，難掩失望。
(中時)
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