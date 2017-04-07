跨過心中那條線 鄭兆村多10公尺

鄭兆村以84.77公尺締造男子標槍新全國紀錄。（中華田協提供）

上個月青年盃只擲出73.46公尺，標槍好手鄭兆村今天卻在全國大專田徑錦標賽中，以84.77公尺擲破全國紀錄。其實鄭兆村本來就有這樣的實力，只是傷後復出能在1個月內進步10公尺，關鍵是他跨過了心中的那條線，或者更精確說，是知道如何「忽視」那條線。

那條線，就是田徑賽中的「標槍投擲線」，儘管寬度僅區區7公分，卻是讓鄭兆村產生陰影的「心魔」。去年5月台東全大運，鄭兆村要挑戰83公尺的里約奧運參賽標準，結果在助跑時他瞄到了投擲線，想到不能觸線犯規，一個分心就弄傷了右膝，無緣奧運更掛出傷號。

「其實今天第一擲時，看到投擲線還是會怕，」鄭兆村說：「第二擲的時候，我想這樣不行，就要自己想成練習就好，因為練習時我不會怕那條線。」

其實投擲線一直都在，觸線或越線都會犯規，但太過在意「它」的存在，讓鄭兆村無法心無罣礙。心念一轉，上月才擲出73.46公尺的鄭兆村，不但在1個月內找回10公尺實力，也把男子標槍全國紀錄向前推進了將近1公尺。

突破心魔，鄭兆村本月還要出征中國大陸的金華、嘉興，再回北市參加亞洲田徑大獎賽，母校輔仁大學教練王建畯更預告：「5月全大運還會再創佳績！」鄭兆村則維持一貫低調的說：「就一場、一場慢慢比吧。」

(中時電子報)