病父悲歌 惡子鐵鍊鎖頸又飽以拳腳

邱姓老翁罹患阿茲海默症，經常走失，兒子不耐，竟用鐵鍊鎖住父親的脖子，並毆打他，法官斥責邱姓兒子「對待病父如對待畜牲」，依剝奪直系血親尊親屬行動自由罪判邱姓兒子4月徒刑，不得易科罰金。

邱姓男子於今年1月15日凌晨1時45分許，帶著父親到中埔鄉和睦村中山路一家超商，購買鐵鍊後，即喝令父親將鐵鍊纏繞在自己的頸部，他再動手將鐵鍊拉緊上鎖，出拳毆打父親的臉、胸部致受傷腫脹，這情形被民眾發現，報警逮捕邱男。

法官斥責邱男，不思耐心照料罹患輕度阿茲海默症致時有走失的父親，卻用對待畜牲之非人道方式企圖限制其行動自由，但考量未婚邱男長期照顧病父，一時情緒失控所致，判邱男4月徒刑，不得易科罰金，得易服社會勞動服務。

(中時)