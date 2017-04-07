習近平：有1千條理由處理好中美關係
「習川會」台北時間今（7）日凌晨在美國佛州登場。新華社報導，習近平敦促中美推進在投資、基建和能源方面的合作，有「1千條理由」把中美關係處理好。另外，美國總統川普表示，雙方應該就重要問題保持溝通和協調，可以共同辦成一些大事。同時川普接受了中國國家主席習近平的今年訪問中國的邀請。
報導並稱，習近平敦促中美推進在投資、基建和能源方面的合作。習近平強調，中美兩國關係好，不僅對兩國和兩國人民有利，對世界也有利。習近平稱，「我們有1千條理由把中美關係搞好，沒有1條理由把中美關係搞壞」。
習近平指出，合作是中美兩國唯一正確的選擇，兩國完全能夠成為很好的合作夥伴。下階段雙方要規劃安排好兩國高層交往，制定重點合作清單，爭取多些早期收獲。推進雙邊投資協定談判，推動雙向貿易和投資健康發展，探討開展基礎設施建設、能源等領域務實合作。同時，習近平邀請川普年內對中國進行國事訪問。
美國總統特朗普表示，美中兩國作為世界大國責任重大，雙方應該就重要問題保持溝通和協調，可以共同辦成一些大事。
(工商)
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