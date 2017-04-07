奧塞美術館30週年大展 總保值超過150億台幣！世紀精選名畫匯聚故宮

六十九件世紀級經典畫作匯聚故宮，總保值超過150億新台幣。(時藝多媒體提供)

奧塞美術館鎮館之寶-拾穗震撼登台展出。(時藝多媒體提供)

由國立故宮博物院、奧塞美術館、時藝多媒體、閣林文創共同主辦的「印象．左岸–奧塞美術館30週年大展」，明(8)日起於故宮圖書文獻大樓隆重登場，本展覽僅巡迴韓國首爾及台北兩站，展出包括梵谷、米勒、雷諾瓦、莫內、塞尚、高更、竇加、秀拉與德拉克洛瓦等藝術大師69件作品，完整展現西方19世紀下半葉豐碩的藝術成果，展品總保值超過150億台幣，曠世鉅作匯聚故宮盛大展出。故宮林正儀院長表示，刻正著手規劃與吉美博物館、布利碼頭博物館之合作展覽，故宮將持續推動與法國之間的文化交流，成就一項又一項國際間難能可貴的大展。

奧塞美術館主要收藏1848至1914年間創作的藝術作品，承襲了羅浮宮的傳統並銜接巴黎市立現代美術館與龐畢度文化中心等國立現代美術館之間跨距。透過奧塞美術館的繪畫典藏，得以觀察十九世紀的重要藝術發展。本次展覽非常難得地展出許多奧塞美術館的珍貴典藏，其中還包含擁有迷人色彩的梵谷《午睡》、奧塞鎮館之寶的米勒《拾穗》以及世紀經典名畫-雷諾瓦《彈鋼琴的少女》等十九世紀曠世名畫，奧塞美術館行政長Alain Lombard先生特地來台參加開幕記者會，並表示盼能藉由本展帶領台灣民眾穿越至十九世紀，沉浸於奧塞美術館的美學世界。

由左至右為畫廊協會鍾經新理事長、力晶文化基金會詹曼君執行長、閣林文創吳尚飛董事長、法國奧塞美術館Alain Lombard行政長、國立故宮博物院林正儀院長、中國時報張景為副社長、中國信託金融控股高人傑行政長、六福萬怡酒店吳維寧經理一同完成拼圖為展覽揭開序幕。(時藝多媒體提供)

五大展區就像是活體美術課本，帶領民眾進入展場暢遊奧塞的美學世界。(時藝多媒體提供)

故宮表示，故宮過去曾舉辦過多次法國借展，如2001年的「從普桑到塞尚─法國繪畫三百年」展，80件展品來自法國27所博物館，其中以奧塞美術館借件19件最多。而今規模更宏大，內容更豐富的─「印象．左岸–奧塞美術館30週年大展」即將呈現於國人面前，本次奧塞與故宮首次攜手盛大展出，將是一場難得的法國藝術饗宴，歡迎民眾來故宮賞析世界級名畫。本展展區以五大美學概念劃分，包含：浪漫主義與古典主義、學院派與寫實主義、印象派與自然主義、象徵主義與折衷主義、二十世紀現代藝術之起源等。在這五個重要藝術運動對照之下，讓觀眾彷彿漫步巴黎左岸，看盡十九世紀的藝術獨特面貌。

本展覽尚未展出即已受到社會各界的高度期待，為支持經典鉅作來到台灣，企業紛紛共襄盛舉，以多元方式參與支持展覽。主要贊助中國信託商業銀行為展覽注入大力支援，並提供卡友觀展優惠；力晶文化基金會規劃一系列教育活動，為偏鄉兒童搭起親近藝術的橋樑；長榮航空和台北六福萬怡酒店則分別贊助航空運輸與住宿的資源，促成特展在台灣順利展出，邀請台灣民眾親眼感受名畫的魅力。

奧塞美術館三十週年大展於4月8日開幕，十九世紀藝術精華盡在故宮。(時藝多媒體提供)

國立故宮博物院林正儀院長歡迎民眾蒞臨參觀奧塞美術館三十週年大展。(時藝多媒體提供)

「印象．左岸–奧塞美術館30週年大展」於明(8)日起至7月24日止在國立故宮博物院圖書文獻大樓一樓正式開展，近年台灣最令人期待的藝術盛事，怎能錯過。更多即時展覽資訊請至Facebook粉絲團「奧塞美術館30週年大展-印象•左岸」查詢。

展覽及售票資訊

☆展覽時間： 4月8日至7月24日09:00~17:00(16:30最後進場)

☆展覽地點：國立故宮博物院圖書文獻大樓一樓特展區

☆售票訊息：請至「印象．左岸–奧塞美術館30週年大展」展場入口處售票亭或洽7-11 ibon 、全家FamiPort、Yahoo奇摩超級商城、GOMAJI、博客來售票網購買。

☆洽詢專線：02-6616-9938 (客服時間：11:00-17:30)

☆Facebook：奧塞美術館30週年大展-印象‧左岸

(中時電子報)