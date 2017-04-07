吳綺莉現身警署瘦一圈 苦笑貼身褲都變鬆身褲

吳綺莉今中午現身警署，面對記者提問，她全程不發一語。（圖／取材自東網）

港星吳綺莉日前被女兒「小龍女」吳卓林報警指控恐嚇，案件暫列「刑事恐嚇」，母女關係再陷入緊張，吳綺莉再因家務事登上檯面，近日都被媒體追訪，一舉一動都備受矚目，而吳綺莉今（7日）中午現身警署，面對記者提問，吳綺莉則不發一語。

吳綺莉中午現身警署，儘管戴著口罩仍難掩倦容，當她被問到案件將處理進度、是否和吳卓林討論過等問題，吳綺莉則全程不發一語，並揮手示意媒體不要發問。吳綺莉原本要從側門進入，經警員指示後，最後從正門進入警署，期間吳綺莉不時嘆氣，難掩失落情緒。

吳綺莉多日都被媒體包圍，今再呼籲媒體不要跟著她，苦笑自己身上的貼身褲都變成鬆身褲，而吳綺莉身形也明顯瘦一圈，不過談到小龍女，吳綺莉則一如往常，不願多談。

(中時電子報)