網拍雙C耳環又咬傷員警 女子遭判徒刑4月

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溫姓女子在網路上販售仿冒的香奈兒耳環，原價1萬6000元，她只賣200元。去年5月底，新北市員警在網路上發現後，假意購買並相約碰面，陳面交確認是假貨後，一旁制服警察立刻逮捕，但溫辯稱遇到假冒警察，用嘴猛咬員警。士林地院審結，依《商標法》判拘役50日，傷害罪判有期徒刑4月，兩罪都得易科罰金。

溫女在雅虎奇摩露天拍賣上販售仿冒雙C圖案，新北市陳姓員警穿著便服到場，溫依約交貨收款，陳確認是假貨，立刻出示服務證，而溫見事跡敗露，逃跑時雙發拉扯，並抓傷員警，到了警車上，竟猛咬員警左肩，造成3公分、2公分傷痕。

溫女辯稱警察用「釣魚」方式查緝，但判決指出，「誘捕偵查」是非法誘發他人犯罪，但溫女早已申請帳號，著手進行販賣行為，陳列在網路上已經觸犯《商標法》。

另外，溫女看到員警出示服務證就應該知道對方是警察，一旁還有制服警察，依然拒不配合，甚至攻擊員警，顯然欠缺法治意識，已經觸犯傷害罪。

(中時)