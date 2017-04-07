美空襲敘影響川習會？陸：可交換意見

針對美國發射飛彈空襲敘利亞是否影響「川習會」，中國大陸外交部發言人華春瑩今天說，她無法預判兩國領導人會討論的最重要議題，但兩人當然可對緊迫而重大的問題交換意見。

華春瑩並表示，現在的當務之急是防止局勢進一步惡化，維護好來之不易的、政治解決敘利亞問題的進程。在當前的情勢下，中國大陸希望有關各方保持冷靜克制，避免局勢進一步緊張升級。

中國大陸外交部下午舉行例行記者會，美國空襲敘利亞的行動成為提問焦點。華春瑩在回答媒體提問時，作上述表示。

華春瑩針對「川習會」是否受此影響表示，她沒有辦法預判，兩國領導人在目前情況下所討論的最重要議題是什麼？但兩國元首當然可以就中美關係及「共同關心的國際和地區問題」，包括他們認為「緊迫而重大」的問題，交換意見。

華春瑩並針對美國以敘利亞政府使用化武為由發動襲擊說，中國大陸在化武問題上的立場是一貫的，反對任何國家、任何組織、任何個人，在任何情況下、出於任何目的使用化學武器。

她說，中國大陸譴責日前在敘利亞發生的化武襲擊事件，並支持聯合國有關機構對所有使用、或疑似使用化武的事件，進行獨立全面調查，以確保證據、證據確鑿為基礎，得出「禁得起歷史及事實檢驗的結論」。

華春瑩表示，當前的事態發展，恰恰再次說明政治解決敘利亞問題的緊迫性。中國大陸呼籲有關各方要持續堅持推動敘利亞問題政治解決，不要放棄政治解決敘利亞問題的努力。1060407

(中央社)