豬哥亮病況回穩 謝金晶：出院未定

我要評比

70歲藝人豬哥亮罹患大腸癌住院，一度病危，近來病況回穩，傳出近日可能出院。經紀人今天說，還未接獲通知；女兒謝金晶透過唱片公司表示，「目前出院還沒有時間表」。

豬哥亮3年前確診罹患大腸癌，日前一度病危，家人已簽放棄急救同意書，豬哥亮與18年沒見的女兒謝金燕病榻團圓，兒女們輪流排班照顧，豬哥亮病情漸漸回穩，已可稍微進食。

外傳豬哥亮本週就能出院？知情人士指出，豬哥亮病情穩定恢復快，醫療團隊最快下週一（10日）會評估能否出院，但豬哥亮目前似乎沒意願。

豬哥亮經紀人下午受訪表示，豬大哥病況穩定，但出院等相關消息還未接到通知。

女兒謝金晶透過所屬豪記唱片表示，「目前出院還沒有時間表」，最近謝金晶就是排開工作行程，輪流排班到醫院，全心照顧豬哥亮，守在病榻前持續鼓勵父親。1060407

(中央社)