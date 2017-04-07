桐花飛雪 彰化推出2天1夜旅遊
又到桐花飛雪的季節，7日彰化市長邱建富、彰化市福田社區發展協會理事長、彰化觀光產業及高雄旅行業者共同簽署「桐遊彰化、幸福好讚」觀光旅遊活動意向備忘錄，推出的兩天一夜優惠遊程，只需1888元起。
八卦山和福田桐林花徑近年來打出知名度，在攝影名家取景下，躍入全台十大最美花林小徑，邱建富表示，為整合彰化地區觀光景點與特色，邀集彰化旅宿業與在地優質觀光產業，推廣彰化市桐花季活動，並先於3月24日南下到高雄與當地旅行業，舉辦觀光整合行銷招商座談會，反應熱烈，促進多方合作。
這次「桐遊彰化、幸福好讚」推出2天1夜優惠專案，從4月27日至5月12日，包含桐花生態導覽、社區風味餐、住宿，並結合彰化縣海牛文化資產、優格觀光工廠DIY等，異業結盟合作套裝行程，邀請來漫步桐林飛舞的花林小徑，跟著海牛伯伯到海角天涯，還能品嘗鮮蚵等小吃。
(中時)
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