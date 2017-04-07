誆「旅遊投資」詐2億 檢搜索完美生活公司

台北地檢署接獲檢舉，指澳洲「完美生活公司」佯裝為澳洲外商公司，自2015年11月至今年1月間，以推銷「旅遊投資方案」為由，在大台北地區召開說明會，吸金2億元，涉嫌違反銀行法。

北檢今指揮新北市調查處搜索該公司等4處地點，以犯罪嫌疑人身分約談王姓講師，另傳喚4名投資者作證，另公司張姓負責人未到案，檢 調全力追緝。

檢調調查，澳洲完美生活公司投資金額均以澳幣計算，對外宣稱投資者可選擇每單位1000元至30000元澳幣進行投資，每月可獲16%回饋，其中8%是現金回饋，另8%是積分回饋。

投資人如投資30000元，每月可回饋2400元現金，以及2400元積分，當積分累積到一定金額時，即可前往與該公司簽約的國際度假村免費旅遊。另公司業務招攬投資新會員，還可獲得5%推薦金，再依投資金額發給對碰獎金等，但事後投資人血本無歸，憤而向檢調檢舉。

(中時)