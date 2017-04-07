反川普竟遭政府起底 推特拒交用戶個資告上法院

川普6日就對敘利亞發射飛彈事件說明。(合成圖/美聯社、shutterstock)

美國總統川普喜歡愛用推特(Twitter)發表自己的評論及政見，然而近日他的政府卻被推特一狀告上法院。原來推特公司不滿日前川普政府要求他們洩漏反川普言論的帳號個資，還被威脅若不照辦將被政府進一步起訴。推特將此事告上法院，希望獲得法院的支持，保護用戶的個人資料以及捍衛言論自由。

推特帳號「@ALT_USCIS」還在最近的推文中放上保障言論自由的憲法修正案條文。(圖/twitter)

美國國土安全部（Department of Homeland Security）和海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）3月14日時，曾發函向推特要求帳號「@ALT_USCIS」使用者的個資，因為該帳戶使用者疑似為這兩個部門的現任員工及前員工，他們不斷批評川普政府的移民政策，還說過去這兩個部門行政效率差、辦事不力又管理不善的過去，另外他們批評川普對氣候變遷的政策和其他議題。

而接獲要求的推特公司，日前向該總部所位於加州的法院提出抗告，指控政府企圖找出帳戶使用者的做法牴觸了美國憲法第一修正案，也是該憲法修正案保障了人民的言論自由，推特表示，他們的用戶用匿名和假名發表政治言論是憲法賦予的權利。而國土安全部門對此訴訟則不願評論。

美國公民自由聯盟(The American Civil Liberties Union)對此案件也表示，「批評政府的言論很明顯是被第一修正案保護的，我們很開心看到推特願意站出來會他們使用者的權益」，也說「要求匿名帳戶的個資，政府必須有很重要的原因，然而在這個案子中政府毫無理由，也因此這讓人擔心，政府此舉只是純粹壓制反對聲浪的舉動」。

(中時電子報)