夫坐牢妻懷孕 「小孩不是你的」

新北市1名28歲的蔡姓人妻，因丈夫長期「蹲苦牢」，她之後與另名小他兩歲的吳姓男子結識，一時天雷勾動地火，人妻與吳男多次發生性關係，甚至產下一子，去年1月間，人妻向丈夫告解乞求原諒，但丈夫聽聞暴怒，對兩人提告，法院則判處人妻及吳男各兩個月徒刑。

蔡女在法院時供稱，因為丈夫因案入獄多年，常常感覺十分寂寞，2015年間認識吳男，她覺得對方十分風趣，而且也不在乎自己已婚、且丈夫正在坐牢的身分，很快的墜入情網，甚至多次前往吳男的彰化家過夜、發生性關係，結果還替對方生了一個小孩，但自己仍覺得對丈夫有愧疚感，於是在做完月子後，前往台東探監，並向丈夫「告解」。

蔡女透露，當下選擇將事情的來龍去脈全部吐實，但丈夫卻沒有太大的反應，不過事後她與吳男皆接到法院傳票，才知道彼此都被丈夫以通姦、相姦罪嫌告上法院，而兩人在法庭上也坦承交往，希望法官輕判。

此案在日前宣判，認為蔡女及吳男無視社會道德，未能謹守男女交往分際，損壞婚姻生活等，依通姦、相姦罪，各判蔡及吳兩人各2月有期徒刑，可易科發金6萬元，全案仍可上訴。

(中時)