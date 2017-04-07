夫坐牢妻懷孕 「小孩不是你的」
新北市1名28歲的蔡姓人妻，因丈夫長期「蹲苦牢」，她之後與另名小他兩歲的吳姓男子結識，一時天雷勾動地火，人妻與吳男多次發生性關係，甚至產下一子，去年1月間，人妻向丈夫告解乞求原諒，但丈夫聽聞暴怒，對兩人提告，法院則判處人妻及吳男各兩個月徒刑。
蔡女在法院時供稱，因為丈夫因案入獄多年，常常感覺十分寂寞，2015年間認識吳男，她覺得對方十分風趣，而且也不在乎自己已婚、且丈夫正在坐牢的身分，很快的墜入情網，甚至多次前往吳男的彰化家過夜、發生性關係，結果還替對方生了一個小孩，但自己仍覺得對丈夫有愧疚感，於是在做完月子後，前往台東探監，並向丈夫「告解」。
蔡女透露，當下選擇將事情的來龍去脈全部吐實，但丈夫卻沒有太大的反應，不過事後她與吳男皆接到法院傳票，才知道彼此都被丈夫以通姦、相姦罪嫌告上法院，而兩人在法庭上也坦承交往，希望法官輕判。
此案在日前宣判，認為蔡女及吳男無視社會道德，未能謹守男女交往分際，損壞婚姻生活等，依通姦、相姦罪，各判蔡及吳兩人各2月有期徒刑，可易科發金6萬元，全案仍可上訴。
(中時)
關鍵字：通姦
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。