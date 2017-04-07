發現台灣驚嘆號》不拿家裡一毛錢 乳酪蛋糕實現夢想！
才23歲，許庭瑄做出好吃的烤布蕾乳酪蛋糕，當同學還在玩社團.忙戀愛，她已勾勒出創業夢想，並為人生跨出成功的第一步！
許庭瑄的店面，就是一台很別緻的腳踏餐車，每天她透過臉書跟饕客預告，擺攤的時間及地點。備好料出車的過程，她跟中視《發現台灣驚嘆號》記者透露，大三時，一份創業競賽的報告，她雀屏中選，得獎之後就跟著這份創業計畫，
一步步實現自己的夢想…
而且她無師自通，自己摸索怎麼選蛋.調整烘焙時間，就算失敗的蛋糕，可以疊三層樓高，身旁的人也說這不會賺錢啦；但憑著毅力堅持，她說從大學開始，想到家裡小孩多，就不曾跟爸媽拿一毛錢。許庭瑄說，沒有零用錢是她現在凡事獨立，不怨天尤人的動力來源。八年級女生的創業夢，她希望能從腳踏的餐車進化成實體店面，讓更多人吃到她零負擔又健康的乳酪蛋糕！
許多優秀的台灣年輕人，堅持理想，不低頭、不放棄。《發現台灣驚嘆號》還要介紹兩位新秀設計師-賴忠平跟葉銘泓，他們大二時，就曾經8次拿下德國iF設計獎，還有7座紅點設計大獎；作品「花瓶頸」更是獲得「紅點概念設計獎」最高榮譽的肯定。但考驗來了，賴忠平的老家背負了好幾百萬欠債，原先的創業夢想「做自己」，必須轉變成「自己做」…
另外，跨海相隔9668公里的異國戀曲，在台北市內湖的義式餐廳裡築夢實現。老公安德睿，決定結束在義大利的一切，跟著學聲樂的太太張廣慧，來到台灣做出最浪漫的義大利麵。17坪大的店面，不懂中文的先生，人生地不熟，只有熟悉的窯烤比薩和悠揚樂馨，串起兩人的甜蜜愛意…
中視新聞台【發現台灣驚嘆號】
４月9日（日）晚間８點 首播
4月9日 (一) 上午11點 重播
4月15日(六) 下午5點 重播
(中時電子報)
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